Napoli: dal 7 dicembre Serena Autieri al Teatro Augusteo con #laSciantosa

- Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 7 dicembre, Serena Autieri sarà in scena con lo spettacolo "#laSciantosa - La prima influencer". Sulla scia del grande successo con cui è stata accolta da critica e pubblico nelle ultime stagioni teatrali, Serena Autieri debutta al Teatro Augusteo con "La Sciantosa", in una nuova edizione, più che mai coinvolgente, un One Woman Show vulcanico e ogni sera diverso grazie alla partecipazione appassionata del pubblico. Serena Autieri apre le porte del Cafè Chantant regalando canzoni senza tempo, eseguite dal vivo dalla Serendipity Orchestra, diretta dal Maestro Enzo Campagnoli. Raccontando con sentimento e leggerezza la storia di Elvira Donnarumma, simbolo di talento ed emancipazione, Serena si destreggia tra aneddoti e provocazioni fino a contagiare il pubblico con l'intramontabile potere seduttivo della "mossa". Serena scavalca la quarta parete e, cliccando metaforicamente sull'hashtag, ricrea il rapporto senza rete tipico del bar Tabarin, interagendo con il pubblico e rendendolo parte integrante dello show scritto da Vincenzo Incenzo e diretto dal Maestro Gino Landi. (segue) (Ren)