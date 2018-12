Legge di Bilancio: Fasano (FI), mancano lavoro vero e provvedimenti per famiglie (2)

- Tra gli emendamenti presentati dal deputato salernitano, poi, figurano anche quelli a sostegno dell'editoria e delle edicole. "Abbiamo presentato un emendamento per cancellare l'articolo che prevede la soppressione dei fondi per l'editoria - ha spiegato Casciello -. Ci siamo schierati a difesa del fondo per il pluralismo sul quale i 5 Stelle vorrebbero apportare un taglio del 90% che rischierebbe di causare la chiusura di decine e decine di giornali e l'ipotesi più che realistica di una perdita di 10mila posti di lavoro. Abbiamo presentato un emendamento anche a favore degli operatori del settore delle edicole per stanziare circa 20 milioni di euro in agevolazioni fiscali che renderebbero meno aspra la crisi che rischia di portare le attività alla chiusura". "È necessario evidenziare con forza che - conclude Casciello - chiudere i giornali o cancellare l'Ordine dei Giornalisti significa agevolare la cattiva informazione che fa ritenere che con il reddito di cittadinanza e il decreto dignità si possa creare sviluppo e che l'Europa sia il grande nemico che voglia bloccare questo Governo del cambiamento". (Ren)