Torino: domani Massimiliano Sechi incontra gli studenti al Reposi

- In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, lunedì 3 dicembre, alle ore 9.30, presso il cinema Reposi di Torino, il campione di eSport e motivazionista Massimiliano Sechi propone un saggio del suo #NOEXCUSES tour ai ragazzi delle scuole superiori, in sala per assistere alla proiezione del film "Wonder" nell'ambito della rassegna "Right on the movie", promossa dal Comitato regionale per i diritti umani e Agiscuola. Interverranno: il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti; il vicepresidente del Comitato diritti Umani,Giampiero Leo; l'assessora regionale alle Pari opportunità,Monica Cerutti; la dirigente della Polizia Anticrimine della Questura di Torino,Barbara De Toma; il presidente U.I.C.I.Torino - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Franco Lepore. (Rep)