Napoli: Palmeri, ennesimo furto in una scuola. E' questa la vera emergenza

- "Siamo stanchi, la vera emergenza di insicurezza delle scuole è questa". Così l'assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Napoli, Annamaria Palmieri, dopo l'ennesimo furto in una scuola delle periferie. Nella notte tra sabato e domenica ignoti sono entrati, dopo aver divelto una finestra, nel plesso Petrone dell'Istituto Comprensivo De filippo, nel quartiere di Ponticelli, in via Manlio Rossi Doria e hanno portato via computer, stampanti, fotocopiatrici e scassinato la cassaforte blindata . "La reazione della comunità scolastica non deve farsi attendere: bisogna fare cordone intorno alle scuole pubbliche, capire che la merce che è in gioco non è materiale, si chiama 'futuro' dei nostri ragazzi, speranza, soprattutto se si guarda al grande impegno che quella scuola, il suo dirigente Ciro Scognamiglio e i docenti Profondono, nonstante le mille difficoltà che incontrano per strada ogni giorno. Ora spero che le forze dell'ordine, in cui riponiamo fiducia, con l'aiuto della comunità individuino i malviventi, anche perché non è possibile che nessuno veda o sappia nulla. Gridiamo insieme la nostra indignazione, è questa la vera emergenza", ha affermato l'assessore.(Ren)