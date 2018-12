Pac: Marzano (Confagricoltura Campania), c'è bisogno di certezze sulle norme transitorie (2)

- “Ringrazio l’onorevole Caputo per aver organizzato questo incontro – ha esordito il presidente Marzano intervenendo - Noi abbiamo da affrontare delle sfide e abbiamo il dovere insieme alla politica di trovare gli strumenti per vincerle". “Nell’ambito delle proposte è evidente che la sostenibilità ambientale dell’agricoltura è centrale, le riforme della Pac devono accrescerla.- ha sottolineato - Ma è necessario disporre di fondi sufficienti sia per integrare i redditi degli imprenditori agricoli, che per accompagnare le aziende che, col cambiamento climatico, vanno incontro a mancati redditi e danni. Per noi come Confagricoltura è l’ettaro la misura del finanziamento". “In questo quadro siamo convinti che tutta la discussione sulla riforma della Pac non deve essere abbandonata in vista dell’avvicinarsi della scadenza elettorale di marzo,- ha concluso Marzano - ma siamo anche perplessi, poiché manca una norma transitoria sul primo pilastro, che potrebbe portare all’interruzione della continuità degli aiuti. Occorre sicuramente intervenire in tal senso”. Hogan, nel corso dell’incontro, ha assicurato che la Commissione sta lavorando in tal senso, al fine di assicurare la continuità dei pagamenti diretti agli agricoltori della Unione Europea. (Ren)