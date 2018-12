Napoli: al via domani il festival Quartieri di vita con uno spettacolo di Nicola Laieta

- "Che sia l'ultimo compleanno di guerra", per la regia di Nicola Laieta, in scena domani, alle 20.30 alla Sala Assoli di Napoli, è lo spettacolo che inaugura la terza edizione di "Quartieri di vita", il festival di formazione e teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio e realizzato con il sostegno della Regione Campania dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano. "Morso di Luna Nuova" e "Il Giorno prima della Felicità" sono i due testi di Erri De Luca che hanno dato ispirazione al lavoro. Due storie accomunate dalla divorante curiosità dello scrittore napoletano per il Novecento, secolo che con le sue vicende storiche tanto ha segnato la città di Napoli. Il laboratorio teatrale, realizzato dalle associazioni Maestri di Strada Onlus e Trerrote, ha coinvolto giovani e adolescenti della periferia Est di Napoli e studenti universitari interessati ai campi dell'educazione e dell'arte. A partire dal racconto di storie autobiografiche connesse fin da subito con l'universo narrativo di Erri De Luca, i ragazzi porteranno in scena le vicende degli scampati alla "guerra della vita" con la stessa disarmante sincerità e tenera ironia dei personaggi dello scrittore. Ai testi dello scrittore, si sono aggiunte le testimonianze del popolo napoletano durante la Seconda Guerra Mondiale, raccolte in Guerra totale di Gabriella Gribaudi. Il lavoro, come ha spiegato il regista, parte da una riflessione: "Parlare della guerra che hanno vissuto i nostri nonni, della perdita di tutto a causa delle bombe e della follia di un dittatore, fregandosene e approfittandosi del male che si viveva, può aiutare i ragazzi a capire la storia? Sì può apprendere la storia attraverso uno spettacolo? Sì può partire dalle proprie tragedie personali per comprendere quelle degli altri?". (segue) (Ren)