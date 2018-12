Napoli: oggi pomeriggio a Museo Pietrarsa convengo su fibrillazione atriale

- “Moonlight AF. Esplorando il lato oscuro della fibrillazione atriale” è il titolo dell’incontro di aggiornamento per i cardiologi partenopei che si terrà oggi, dalle ore 17:30, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Responsabile scientifico del convegno è il dottor Giuseppe De Martino, aritmologo e responsabile del Gruppo Aritmologi Servisan. I relatori dell’evento medico, patrocinato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e da Federfarma, esploreranno gli aspetti più controversi della fibrillazione atriale: dalla diagnosi precoce delle forme asintomatiche alla appropriatezza della scelta terapeutica e farmacologica. Gli interventi degli esperti permetteranno di fare un ampio excursus sulla patologia e soprattutto si focalizzeranno sulla necessità di attuare percorsi congiunti tra medico e farmacista per la prevenzione dell’ictus attraverso il controllo della pressione arteriosa e della fibrillazione atriale. L’incontro, fortemente supportato da Federfarma Napoli e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia, sposa istituzionalmente un progetto di elevata valenza scientifica e culturale: la prevenzione dell’ictus in farmacia e l’importanza del farmacista nel diffondere cultura e sensibilizzazione verso la cittadinanza. Nel corso dell’evento, particolare rilievo verrà dato all’utilizzo di dispositivi domiciliari (con indicazione d’uso specifica) che permettono di generare il sospetto di fibrillazione atriale durante la misurazione della pressione, ovvero attraverso l’utilizzo del misuratore di pressione Microlife AFIB (atrial fibrillation), in grado di rilevare una possibile fibrillazione atriale attraverso una semplice misurazione della pressione.(Ren)