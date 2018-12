Napoli: servizio funicolari interrotto su Linea Chiaia

- L'Anm (Azienda napoletana mobilità) comunica che questa mattina non ha aperto al pubblico la Funicolare di Chiaia, linea che collega il quartiere Vomero con il quartiere Chiaia. Anche oggi, come già capitato negli ultimi 5 giorni, la sospensione del servizio è dovuta all'assenza per malattia del caposervizio di turno, con contestuale indisponibilità di sostituti. Una situazione che si ripete da martedì 26 novembre, quando a chiudere nel pomeriggio furono le Funicolari di Chiaia, Montesanto e Mergellina, per l'assenza dei capiservizio. La chiusura anticipata si è ripetuta mercoledì 27 novembre, per le linee Chiaia e Mergellina, e giovedì 28 novembre per Mergellina e Montesanto.(Ren)