Cultura: il Teatro Stabile di Napoli al Bdt di San Pietroburgo con Sei personaggi in cerca d'autore (2)

- Lo spettacolo – recitato in italiano con sottotitoli in russo – è presentato nell’ambito del programma internazionale promosso per il centenario del Teatro Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre, organizzato con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura. Il Bolshoi Drama Theatre, spesso definito con l'acronimo Bdt, è considerato uno dei maggiori teatri russi e prende il nome dal suo direttore di lunga data Georgy Tovstonogov. Dal 2013 il direttore artistico del teatro è Andrey Moguchy. L’attività internazionale dello Stabile proseguirà a marzo 2019 con le rappresentazioni a Parigi dal 13 al 31 marzo di Madame Pink con la regia di Alfredo Arias, al Teatro du Rond Point e, ancora a Parigi, a febbraio del 2019, con Sei Personaggi in cerca d’autore, che andrà in scena al Teatro Athenée Louis Jouvet. (Ren)