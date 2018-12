Napoli: 100 "capuzzelle" di terracotta in mostra a Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (5)

- Il culto delle anime è indissolubilmente legato a Purgatorio ad Arco, custode del culto tutto napoletano rivolto alle anime pezzentelle: resti umani abbandonati, dimenticati e senza nome che diventano speciali intermediari per invocazioni, preghiere, richieste di intercessioni. Alle anime pezzentelle i devoti facevano richiesta di buona sorte: un buon matrimonio, un lavoro, una gravidanza, una guarigione per sé o per un familiare, denaro. Un culto delle anime che rappresenta il legame tra vivi e morti, basato su uno scambio reciproco: favori per i vivi e preghiere per i morti per aiutarli a oltrepassare il Purgatorio. Entrambi vivi e morti sono in tribolazione, ognuno per un motivo diverso. Il rapporto tra il fedele e l'anima si stabiliva attraverso l’adozione di una capuzzella, un teschio che veniva scelto, accudito e ospitato in apposite nicchie. “La dedizione all'anima, concretizzata nella capuzzella, faceva sperare in una ricompensa, perché nelle richieste c'era fondamentalmente il desiderio di poter vivere una vita normale, dove le fasi più importanti dell'esistenza fossero rispettate. Trovare l'amore, quindi, un lavoro per sostenere dignitosamente la famiglia, avere dei figli, essere in salute", dice Vittoria Vaino, coordinatrice delle attività museali, "nelle anime si riponeva la speranza del cambiamento, ed in questa speranza i devoti trovavano conforto”. (segue) (Ren)