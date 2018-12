Napoli: de Magistris ha incontrato a Palazzo San Giacomo esperti maraone

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato oggi a Palazzo San Giacomo Carlo Capalbo, presidente commissione corse su strada Iaaf e presidente di Napoli running, Glenn Latimer, direttore atleti élite maratona di Londra, e George Hirsch, chairman of the board directors of New York road runners. I tre sono organizzatori di grandi maratone nel mondo e sono a Napoli per il convegno "Tutto il mondo corre. New York insegna Napoli cresce". Con il primo cittadino si è discusso dell'impatto economico delle manifestazioni sportive di massa sulle economie locali della città come quello riscontrato a Napoli lo scorso anno.(Ren)