Ue: Vaccaro (M5s), anche Parlamento Europeo vota contro austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'austerità viene rifiutata anche dal Parlamento europeo, che dà ragione a chi, come noi, vogliamo fare più deficit per rilanciare l'economia con manovre espansive, che stimolino la domanda interna". Lo ha dichiarato il senatore Sergio Vaccaro (M5s). "La Commissione Affari economici dell'Europarlamento ha infatti rigettato l'inserimento del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico europeo, respingendo la proposta del relatore Donald Hubner (Ppe), avanzata a nome della stessa Commissione Ue. Bocciate, dunque, le idee rigoriste della Commissione, da parte dell'unico organo comunitario che rappresenta i popoli d'Europa. Il voto del Parlamento è uno schiaffo a tutti i sostenitori dell'austerità, ma nessuno ne parla. Perché? La stampa al soldo dei poteri forti e i partiti della Casta non vogliono che si sappia che anche l'Europarlamento la pensa come noi su di una questione chiave per il futuro dell'Europa. L'obiettivo è giungere a una riforma che consenta a chi, come l'Italia, anche in presenza di debito, può spendere in manovra se registra avanzi primari. E l'Italia è in avanzo primario da 27 anni", ha concluso Vaccaro.(Ren)