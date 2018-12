Napoli: avviato iter per assunzione a tempo determinato di 96 agenti di polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata oggi nella seduta di giunta su proposta dell'assessore alla Polizia Locale del comune di Napoli, Alessandra Clemente, e del vicesindaco con delega al Personale, Enrico Panini, la delibera n. 580, primo atto con il quale si da avvio alle procedure in capo all'amministrazione comunale di assunzione a tempo determinato di 96 agenti di polizia locale, anni 2019/2020, con finanziamento a carico del Ministero dell'Interno. L'amministrazione attingerà dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per posti di polizia locale bandito dalla commissione interministeriale per l'attuazione del progetto ripam 2010; per i restanti profili l'amministrazione chiederà al ministro della Funzione pubblica di prorogare gli effetti delle restanti graduatorie nell'anno 2019. "È un innesto di personale fondamentale per dare al Corpo della Polizia Locale una boccata di ossigeno soprattutto per le periferie a cui saranno destinati. Auspichiamo possa essere l'inizio di un percorso teso al raggiungimento del fabbisogno minimo di personale dato il forte sottorganico", ha dichiarato l'assessore con delega alla Polizia locale Alessandra Clemente (Ren)