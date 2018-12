Napoli: de Magistris, con approvazione bilancio comunale città più solida e forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione del bilancio in consiglio comunale la settimana scorsa rende la città ancora più solida e forte". Lo ha scritto sul suo profilo facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "Non sono riusciti con il debito ingiusto, con il blocco della spesa e con le norme inique a piegare una città che ha scelto, invece, di non mollare mai - ha aggiunto - e di continuare sulla strada del suo riscatto. In questi due mesi si è fatto un lavoro di squadra immane a Palazzo San Giacomo per mettere in sicurezza la città e creare tutte le condizioni affinché dal 2019, con un programma triennale, ci possa essere un progressivo ed efficace miglioramento di tutti i servizi e, quindi, della stessa qualità della vita". "Esistono ancora i nemici della città e del suo popolo, fuori Napoli - ha proseguito il sindaco - ma anche purtroppo nella nostra città: è sufficiente richiamare la condotta irresponsabile di poche persone, con riferimento alla indegna vicenda funicolari ed a quella dei prolungamenti oggi possibili per gli orari serali anche del trasporto metropolitana, che danneggiano decine di migliaia di napoletani e turisti e infangano il lavoro difficile della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori perbene presenti nella nostra azienda pubblica che, ricordo, abbiamo salvato, con la nostra azione poderosa, da un fallimento certo". "Eppure Napoli, nonostante le persistenti criticità, si prepara ad un Natale fantastico in termini di offerta culturale, di presenze turistiche e di produzione di economia e di lavoro Made in Naples. Con l'auspicio anche che la potenza e la forza della città possa sempre di più unire le persone della nostra Napoli, per un impegno che ci veda sempre di più insieme, per migliorarci sempre in ogni luogo dell'amata Napoli", ha concluso de Magistris.(Ren)