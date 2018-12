Scuole: Villani (M5S), emergenza furti in provincia di Salerno. Intervenire immediatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, è intervenuta sui furti avvenuti recentemente in numerose scuole della Provincia di Salerno, in particolare a Scafati e in altri plessi dell'Agro Sarnese Nocerino: “L'emergenza furti che sta interessando tutto il territorio dell'Agro Sarnese Nocerino e in particolare la città di Scafati, è molto preoccupante. E' per questo motivo, che dopo aver appreso della raffica di furti che si stanno verificando nelle scuole del territorio di Scafati, ho deciso di chiedere nuovamente al Prefetto di intervenire con urgenza per garantire maggiori controlli soprattutto sugli edifici scolastici. Stando al report effettuato anche delle forze dell'ordine, sarebbero stati effettuati circa 13 furti nel giro di pochi mesi e questa è una situazione inaccettabile", ha dichiarato l'on. Villani. "Abbiamo il dovere come Stato di garantire la sicurezza delle scuole e anche di tutelare le risorse a disposizione degli studenti, quei ragazzi che sono il nostro futuro. È inaccettabile questo stato di abbandono totale! Nella mia ultima visita in città ho anche avuto modo di confrontarmi con i rappresentanti delle forze armate locali: scriverò quindi, al Ministero degli Interni per chiedere un maggiore supporto di uomini e mezzi per le forze dell'ordine che vivono in territori di frontiera, come Scafati. L'attenzione per il territorio resta massima nell'Agro, come in tutta la provincia di Salerno: bisogna fare di più!”, ha concluso.(Ren)