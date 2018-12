Regione: lunedì i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale in visita alla mostra a Palazzo Lascaris

- Sono stati più di 400 finora a Palazzo Lascaris i visitatori della mostra “Dalla Guerra alla Pace 1918 – 2018”. Oltre alle scolaresche che ogni giorno visitano la sede del Consiglio regionale del Piemonte, molti altri cittadini e cittadine hanno ammirato i preziosi dipinti e le ceramiche esposti in via Alfieri 15 a Torino. Lunedì 3 dicembre alle ore 11 il curatore Rino Tacchella svolgerà una visita guidata rivolta in particolare ai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale, guidati dal Comandante tenente colonnello Silvio Mele, ma comunque aperta a tutto il pubblico che può liberamente partecipare. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 14 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, con ingresso gratuito. (segue) (Rep)