Napoli: domani al Maschio Angioino incontro in ricordo di Emiddio Novi

- Una "commemorazione-dibattito" per ricordare Emiddio Novi, senatore di Forza Italia scomparso lo scorso 24 agosto. L'appuntamento è per domani alle ore 11.30 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli. Giornalista, a lungo parlamentare di Forza Italia ma impegnato nelle formazioni giovanili di destra fin da giovanissimo, Novi è stato anche avversario di Antonio Bassolino alle elezioni comunali di Napoli del 1997. Proprio l'ex sindaco ed ex presidente della Regione Campania sarà tra i relatori dell'incontro che sarà aperto dal presidente dell'Ordine giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Interverranno tra gli altri l'ex presidente del Senato Renato Schifani, il deputato azzurro Gigi Casciello, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il consigliere Agcom Antonio Martusciello, che è stato il primo coordinatore campano di Forza Italia, il presidente di "Polo Sud" Amedeo Laboccetta, lo scrittore Ugo Tassinari, lo storico collaboratore di Novi Renato Rocco e Bruno Esposito, fondatore dell'associazione "La città di Camelot", della quale l'ex senatore scomparso era presidente. (Ren)