Governo: Forza Italia mobilitata per dire no alle misure del governo Lega-M5s (2)

- "In materia urbanistica – ha denunciato l'onorevole Carlo Sarro rinviando al decreto Genova – sono state approvate norme confuse, incomplete e insufficienti a dare una risposta a chi ha perso la casa. Unico dato positivo è che almeno, dopo anni e anni di isolamento e attacco politico declinato nei nostri confronti nelle peggiori forme, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle hanno finalmente cominciato a considerare in termini di ragionevolezza la necessità delle sanatorie, laddove possibile". "Quanto alle regole sulle demolizioni – ha proseguito Sarro – dovrebbe essere ben chiaro che non parliamo di un problema solo campano visto che, ad esempio, il Veneto è la seconda regione d'Italia per numero di sentenze di demolizione. Ed è evidente che non può demolire tutto a cuor leggero e che andrebbero, come stiamo tentando di fare da anni, disciplinate le priorità". Sulla giustizia, infine, l'esponente di Forza Italia annuncia battaglia dura contro il tentativo di far passare il principio del 'fine processo mai' che "porta con sé effetti devastanti per chi attende per anni e anni giustizia e alla fine, se mai la fine si vedrà, si ritrova in mano una serie di sentenze contraddittorie. Siamo alla barbarie". (segue) (Ren)