Aversa (Ce): giornata di digiuno e preghiera comunitaria

- Ieri, giovedì 29 novembre, tutte le parrocchie della diocesi di Aversa (Ce) hanno raccolto l'invito rivolto la settimana scorsa dai vescovi di Aversa, Caserta, Nola e Acerra, celebrando con le comunità parrocchiali e religiose la Giornata di Digiuno e di Preghiera Comunitaria per il Creato. L'iniziativa delle quattro diocesi, ovvero il "silenzioso digiuno dei cristiani e l'intensità della preghiera comune", era nata come un atto di conversione e riparazione per i peccati commessi "contro la bellezza e la bontà della natura che Dio ci ha donato". L'adesione è stata massiccia e le comunità parrocchiali e religiose hanno aderito in molti casi contemplando anche momenti di riflessione sul tema della custodia del creato e dei violenti soprusi ai quali esso viene sottoposto, come la dolorosa esperienza della "Terra dei Fuochi" insegna. A pranzo, i sacerdoti della forania di Aversa hanno digiunato insieme ai fedeli per un'ora di adorazione. A Giugliano, nella parrocchia di San Pio X dov'è parroco don Francesco Riccio, il direttore dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, si è tenuta una veglia di preghiera "a tema". L'auspicio è che possiamo accogliere dentro di noi l'invito di Papa Francesco ad un cammino di conversione, a passare "dal consumo al sacrificio, dall'avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere". È un modo diverso di amare, dunque, passando da ciò che egoisticamente desideriamo per noi stessi "a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio." (Laudato Sì, 9).(Ren)