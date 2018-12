Difesa: Trenta a La Maddalena, Scuola sottufficiali della Marina è un'eccellenza

- La Scuola sottufficiali della Marina militare a La Maddalena rappresenta un’eccellenza nel panorama didattico addestrativo della Forza armata e della Difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nel suo indirizzo di saluto al personale di Mariscuola. “Desidero rivolgere il mio più caloroso saluto a tutto il personale, sia del quadro permanente sia ai frequentatori, di questa Scuola sottufficiali della Marina militare”, ha detto Trenta. “So che le attività che vengono svolte in questo istituto sono ampie e diversificate e che grazie al livello di eccellenza raggiunto nella formazione etico-militare e tecnico-professionale, la Scuola riesce a garantire elevatissimi standard addestrativi non solo al personale della Marina ma anche a quello di altre Forze armate, corpi ed enti dello Stato”, ha detto il ministro, secondo cui quest’attività “trova riscontro anche a livello di collaborazioni con altri paesi, come nel caso delle Marine del Qatar e della Libia, a testimonianza di una rilevante prospettiva internazionale della scuola”. (segue) (Res)