Immigrazione: Regione stanzia 50 mila euro per accoglienza minori non accompagnati in Valle di Susa

Torino, 30 nov 16:26 - (Agenzia Nova) - Questa mattina la giunta regionale ha approvato l'accordo - voluto dall'assessora all'Immigrazione, Monica Cerutti - con il consorzio socio-assistenziale Conisa, impegnato nell'accoglienza dei migranti in Valle di Susa. In favore dell'ente ha deliberato lo stanziamento di 50 mila euro: i fondi serviranno per l'attività di supporto ai minori stranieri che viaggiano da soli, nel tentativo di impedire che mettano a rischio la propria vita attraversando le Alpi nel periodo invernale. "La nostra attenzione su questo problema è ancor più forte alla luce dei dati man mano resi pubblici. – spiega Monica Cerutti – Secondo i nostri uffici sono diversi i minori stranieri non accompagnati diventati irreperibili nel 2017. Ufficialmente sono 12, ma in realtà sappiamo che sono molti di più. Persone che avevamo intercettato e di cui oggi non abbiamo più notizie". (segue) (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata