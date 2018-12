Porti: Napoli primo scalo verde del Sud. Borrelli (Verdi), passo concreto per lotta a smog

- Napoli sarà il primo "porto verde" del Sud grazie a un Protocollo d'intesa, firmato oggi tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (Adsp), Enel e Caremar, finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura per l'alimentazione elettrica delle navi. I tre partner avviano così un rapporto che consente alle imbarcazioni della Caremar che approdano nello scalo partenopeo di utilizzare l'energia elettrica e spegnere i generatori di bordo, riducendo notevolmente l'inquinamento acustico e ambientale. Lo ha reso noto un comunicato stampa dei Verdi in Campania. Grazie a questa intesa sarà ridotto l'impatto ambientale legato al traffico marittimo portuale e si darà vita al primo porto "sostenibile" del Mezzogiorno. L'alimentazione elettrica dovrebbe essere operativa per maggio 2019. "Si tratta di un passo avanti importantissimo - hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il presidente della commissione ambiente del comune di Napoli marco Gaudini - per ridurre l'emissione di polveri sottili del porto che oggi è la prima causa di smog in città e arrivare all'elettrificazione totale di tutte le banchine. Ringraziamo il presidente Pietro Spirito con il quale abbiamo avuto diversi confronti sul tema e che si è dimostrato molto attento ai temi ambientali. Grazie a questo nuovo percorso l'intera cittadinanza avrà grandi vantaggi e anche le navi da crociera che ospiteranno gli atleti delle Universiadi saranno molto meno impattanti. Si tratta di una vera rivoluzione per la quale ci stiamo battendo da anni e ci fa guardare con fiducia alla lotta all'inquinamento a Napoli".(Ren)