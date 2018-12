Pozzuoli (Na): “il Cuore a nord di Napoli”, convegno sulle cardiologie

- Per due giorni Pozzuoli diventa capoluogo della Campania per la cardiologia, chiamando a raccolta tutti gli specialisti del cuore che operano in regione nel convegno “il Cuore a nord di Napoli”. Nel corso delle giornate sarà presentato un innovativo sistema di telemedicina per i pazienti scompensati La cardiologia campana si è data appuntamento a Pozzuoli oggi e sabato 1° dicembre nel convegno “Il Cuore a Nord di Napoli” organizzato presso l’Hotel Gli Dei dalle cardiologie di Pozzuoli, Frattamaggiore, Giugliano e Ischia. Il convegno, giunto alla dodicesima edizione, è divenuto un appuntamento fisso e si è qualificato sempre più per la qualità delle relazioni e la ricchezza degli interventi in programma. L’edizione 2017 del “cuore a nord di Napoli” vide la partecipazione di oltre 300 cardiologi provenienti dall’intera Campania. Nel corso delle giornate saranno presentati i risultati di attività dei reparti dell’ASL Napoli 2 Nord, i nuovi protocolli terapeutici attuati dai cardiologi, le tecnologie che saranno implementate nel corso dei prossimi mesi. Le giornate, inoltre, vedranno la presentazione alla comunità scientifica del sistema di telemedicina che sta per prendere il via presso l’Azienda Sanitaria. Su un gruppo di 30 pazienti affetti da scompenso cardiaco sarà sperimentato un sistema di monitoraggio a distanza, così da permettere al medico di poter valutare la condizione del paziente anche da remoto e di poter mettere a punto la terapia con immediatezza, evitando ricoveri impropri. Questa tecnologia garantisce una gestione tempestiva del paziente e una migliore qualità della vita a quanti convivono col problema dello scompenso cardiaco.(Ren)