Reggia di Portici: in mostra i tesori archeologici dell'Herculanense Museum

- Direttamente nell'anima archeologica del Sito Reale di Portici (Na), attraverso il percorso di visita dell'Herculanense Museum, è possibile vedere i i calchi di reperti archeologici rinvenuti tra il 1761 ed il 1764. Questo grazie alla mostra 'Copia conforme: l'arte della riproduzione dal '700 ad oggi'. L'esposizione, frutto della collaborazione tra il MANN, il Dipartimento di Agraria dell'Universita' Federico II ed il Centro Museale Musei delle Scienze Agrarie-MUSA, si potrà visitre, per un trimestre, nel piano nobile della Reggia di Portici da mercoledi' 5 dicembre - alle 12, l'anteprima stampa, cui parteciperanno Paolo Giulierini (Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli), Enzo Cuomo (sindaco di Portici), Matteo Lorito (Direttore del Dipartimento di Agraria) e Stefano Mazzoleni (Direttore del MUSA) - l'apertura al pubblico è prevista nel pomeriggio (ore 18). Del progetto espositivo è responsabile scientifico Luigia Melillo, grazie alla quale nella mostra ‘Copia conforme’, l'arte della riproduzione sarà raccontata non soltanto esaminando la perizia dei maestri e degli artigiani di un tempo, ma anche delineando il significato che i calchi hanno avuto, ieri come oggi, nel trasmettere la memoria dell'arte. In un suggestivo iter di visita, firmato da Silvia Neri e Marinella Parente, saranno presentate al pubblico le riproduzioni di grandi capolavori della Villa dei Papiri, dai Corridori (in cera, bronzo e poliuretano) all'Hermes in riposo (in cera e poliuretano): tali copie sono state realizzate e messe a disposizione dalla Fondazione Del Giudice di Nola, che ha combinato tecnologie digitali e lavoro specializzato per riproporre, i dettagli delle singole opere.(Ren)