Aids: Beneduce (FI), colmare ritardi su attivazione Centro di riferimento regionale

- "In Campania l'obiettivo è colmare i ritardi e costituire finalmente il Centro di riferimento regionale AIDS con compiti di sorveglianza epidemiologica, formazione ed educazione alla salute dei soggetti a rischio. Le associazioni di lotta all'Aids da anni chiedono l'attivazione del Centro e la costituzione della Consulta regionale: due organismi necessari per fare rete e garantire servizi sanitari e sociali per le persone che hanno una diagnosi da HIV". In occasione della giornata mondiale dell'AIDS che si celebra domani 1 dicembre Flora Beneduce, consigliere regionale e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia, ha lanciato un appello al governo regionale affinché dia seguito alla costituzione del Centro di riferimento AIDS ponendo fine ad un'inerzia che dura da anni. "Questa malattia continua a colpire – ha detto la consigliera – in Campania si registrano circa 200 casi all'anno ma nessuno ne parla e non c'è informazione soprattutto tra i giovani. Diagnosi precoce, prevenzione e informazione salvano la vita ed è ora di dare risposte concrete" ha concluso la Beneduce.(Ren)