Difesa: Trenta a La Maddalena, Scuola sottufficiali della Marina è un'eccellenza (2)

- “Oggi viviamo in un contesto geopolitico complesso, in cui la Marina svolge con professionalità, passione e grande senso di responsabilità tutte le missioni che le sono affidate, missioni vitali per l’Italia, per l’Europa e per l’intera comunità internazionale, per garantire la sicurezza degli spazi marittimi, da quelli a noi più vicini, come il Mediterraneo, a quelli più distanti”, ha detto il ministro della Difesa. “Il carattere strategico delle attività di presenza, sorveglianza, deterrenza, proiezione di capacità sul mare e dal mare è dunque sempre più evidente. La Marina in questi anni si è progressivamente trasformata in un’ottica di sempre maggiore competenza e professionalità, perfettamente inserita nel più ampio disegno della Difesa, in grado di raccogliere le sfide più impegnative e di vincerle, grazie soprattutto alla grande tensione morale, allo spirito di attaccamento al dovere, all’abnegazione che da sempre contraddistingue chi va per mare”, ha detto Trenta, secondo cui “di tutto questo siamo orgogliosi”. (segue) (Res)