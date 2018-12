Cultura: il Teatro Stabile di Napoli al Bdt di San Pietroburgo con Sei personaggi in cerca d'autore

- Prosegue l’attività internazionale del Teatro Stabile di Napoli–Teatro Nazionale che, dopo il grande successo avuto a Parigi nello scorso maggio al Teatro Athenée Louis Jouvet con lo spettacolo "Eden Teatro" di Raffaele Viviani per la regia di Alfredo Arias, debutta ora in Russia – il 4 e 5 dicembre a San Pietroburgo al Teatro Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre – con lo spettacolo "Sei personaggi in cerca d’autore" di Pirandello per la regia di Luca De Fusco. Lo spettacolo, presentato con successo di pubblico e di critica al suo debutto a Napoli nell’ottobre del 2017 e lungo tutta la sua prima tournée italiana, è una produzione dello Stabile di Napoli–Teatro Nazionale e del Teatro Nazionale di Genova, è interpretato da Eros Pagni nel ruolo del padre, Federica Granata nel ruolo della madre, Gaia Aprea nel ruolo della figlia, con loro recitano Gianluca Musiu, Silvia Biancalana, Maria Chiara Cossia, Angela Pagano, Paolo Serra, Maria Basile Scarpetta, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Cresta, Enzo Turrin, Carlo Sciaccaluga e Alessandro Balletta, Sara Guardascione, Annabella Marotta, Francesco Scolaro, diplmati attori della Scuola dello Stabile diretta da Mariano Rigillo. Scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta, luci di Gigi Saccomandi, musiche originali di Ran Bagno, installazioni video di Alessandro Papa, movimenti coreografici di Alessandra Panzavolta. (segue) (Ren)