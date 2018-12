Violenza contro donne: Manzo (M5S), ddl Codice Rosso per abbreviare tempi reazione a denunce

- "I recenti fatti di cronaca mantengono i riflettori accesi sul problema della violenza di genere e nessuno può girarsi dall'altro lato e far finta che il problema non esista. A breve alla Camera arriverà il ddl 'Codice Rosso' che apporterà delle modifiche sostanziali alla normativa vigente". Lo ha dichiarato Teresa Manzo, deputata del Movimento 5 Stelle. "Avviare con maggiore tempestività i procedimenti penali riguardanti casi di violenza sulle donne e garantire strumenti più efficaci sia per l'adozione di provvedimenti cautelari sia per attuare misure di prevenzione a sostegno delle vittime. Questi gli obiettivi del disegno di legge 'Codice rosso'", ha spiegato Manzo. "Denunciare è la cosa più difficile, lo dicono i dati, e questo provvedimento va proprio nella direzione di attivare immediatamente tutti i presidi necessari affinché la rete di protezione prevista dagli strumenti di legge si attivi immediatamente. Io, insieme con i miei colleghi parlamentari, sarò impegnata nei prossimi giorni a discutere proprio di questo tema per cercare di migliorare la risposta dello Stato contro chi usa violenza sulle donne, approfittando di una debolezza psicologica e morale", ha precisato. "Non basta intervenire solo a livello legislativo, ma ciò che conta è il cambiamento culturale che dovrà necessariamente avvenire nella nostra società. I rapporti umani devono inopinatamente fondarsi sul rispetto reciproco e non è accettabile nessun tipo di violenza, né morale né materiale", ha concluso la parlamentare. (Ren)