Napoli: 100 "capuzzelle" di terracotta in mostra a Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

- Per la prima volta in assoluto saranno esposte nel Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco di Napoli, dal 1 dicembre 2018 al 17 gennaio 2019, oltre cento anime del Purgatorio, realizzate in terracotta dipinta fra XIX e XX secolo, acquisite dall’Opera Pia Purgatorio ad Arco e provenienti da una collezione privata e un tempo popolanti le edicole scomparse di alcune città. Le anime, mai esposte prima, saranno le protagoniste di una mostra, unica nel suo genere, intitolata “Ritorno. Il culto delle anime pezzentelle” che inaugura l'1 dicembre 2018 ore 11. All'inaugurazione saranno presenti Giuseppe d'Acunto, presidente dell'Opera Pia Purgatorio ad Arco, Francesca Amirante, curatrice della mostra e del Complesso Museale e Presidente di Progetto Museo, Vittoria Vaino, coordinatrice dei servizi museali del Complesso. (segue) (Ren)