Immigrazione: Regione stanzia 50 mila euro per accoglienza minori non accompagnati in Valle di Susa (2)

Torino, 30 nov 16:26 - (Agenzia Nova) - Rafforzare l'accoglienza dei minori era una delle azioni individuate come necessarie durante il tavolo convocato prima dell'estate dalla Regione, che aveva messo insieme i sindaci dei Comuni di Bardonecchia, Clavière, Oulx, la prefettura, la Croce Rossa italiana, il Consorzio socioassistenziale della Val Susa e l'associazione Rainbow4Africa. Proprio la prossima settimana, mercoledì alle 14,30, il tavolo si riunirà di nuovo presso l'assessorato di via Bertola, per decidere come muoversi quest'inverno. Con la stagione invernale si riproporranno con buone probabilità le urgenze del passato. Soprattutto visto il contenuto del decreto sicurezza, appena diventato legge, temiamo che sempre più richiedenti asilo saranno spinti a lasciare il nostro Paese cercando di attraversare la frontiera. (Rep)