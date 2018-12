Napoli: Verdi, bambini invece di andare a scuola sfruttati per elemosina

- "Non possiamo accettare che dei bambini invece di andare a scuola vengano usati per chiedere l'elemosina o costretti a lavorare. L'ultimo caso ci è stato segnalato alla Stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi. Il fenomeno – hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il delegato del Sole che Ride per la Legalità a Napoli Michele Onorato - però è purtroppo esteso anche in altre zone della città. Per una intera giornata due persone rom presumibilmente mamma e padre hanno obbligato questi due ragazzini a stare li ad elemosinare. Non possiamo rimanere inermi davanti a ciò. Per questo abbiamo segnalato la vicenda agli assistenti sociali e ai vertici dell'azienda per salvaguardare la loro infanzia. Nessun bambino merita questa sorte. Stiamo realizzando un censimento di quei bambini che invece di andare a scuole vengono sfruttati per lavorare al nero o per chiedere l'elemosina. Dobbiamo garantire loro un futuro migliore anche sottraendoli eventualmente a genitori disinteressati, sfruttatori o incapaci di prendersi cura di loro. I bambini devono pensare a giocare e andare a scuola non a elemosinare denaro in una stazione".(Ren)