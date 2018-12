Governo: Forza Italia mobilitata per dire no alle misure del governo Lega-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggi e decreti, è stato sottolineato oggi dal coordinatore regionale Domenico De Siano nel corso di una conferenza stampa, "che non rispondono alle necessità del Paese e dei cittadini ma a pericolose logiche di consenso". Sotto i riflettori del partito campano la manovra finanziaria ma anche le misure sul lavoro, sul fisco, e sul post-sisma, "tutti interventi che non creano sviluppo e occupazione ma assistenzialismo, che non abbassano la pressione fiscale e non semplificano la vita dei cittadini, ma li vessano impedendogli di mettersi in regola e in carreggiata", ha sottolineato De Siano a proposito del decreto Dignità, di quello fiscale e delle misure sul condono delle aree terremotate del centro nord e di Ischia. Temi, questi, che sono stati e saranno al centro delle battaglie politiche dei parlamentari campani di Forza Italia che intanto annunciano per il 15 dicembre prossimo all'Hotel Vesuvio di Napoli l'appuntamento con la convention regionale e per metà gennaio con gli Stati Generali di Forza Italia. Indice intanto puntato oggi in conferenza stampa, sulle norme sul condono edilizio post-sisma e sulle demolizioni e, in tema di giustizia, sulle disposizioni sulla prescrizione. (segue) (Ren)