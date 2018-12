Regione: lunedì presentazione del rapporto "Uscita di emergenza. La tutela della salute dei trattenuti nel Cpr di Torino" (2)

- La ricerca è stata condotta nell’ambito del programma di educazione clinica legale Hrmc (Human Rights and Migration Law Clinic), realizzato in collaborazione tra l’International University College di Torino e i Dipartimenti di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria. Il rapporto conclusivo verrà presentato in apertura dagli studenti Marialena Avgerinou, Carolina Di Luciano, Luca Falsone, Nicola Manghi e Marco Pipino e dai docenti Ulrich Stege e Maurizio Veglio. (Rep)