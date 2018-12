Governo: Forza Italia mobilitata per dire no alle misure del governo Lega-M5s (3)

- "Come nel resto del Paese – ha sottolineato Mara Carfagna rinviando anche ai due appuntamenti di dicembre e metà gennaio – abbiamo ritenuto doveroso rimarcare le nostre idee, le nostre proposte e i nostri progetti ed il perché della nostra opposizione, civile ma intransigente, ad un governo che si è dimostrato pericoloso per il Paese, per i conti, per la crescita e lo sviluppo, per le imprese e per la salute dei nostri bambini. Quanto alla manovra non mi preoccupa tanto il rapporto con l'Ue ma quello con la realtà. E la realtà dice che questo è un governo che dimostra ogni giorno di più di non essere in grado di affrontare le emergenze e che vede protagoniste due forze politiche, la Lega e il Movimento 5 Stelle che si avvitano sui vitalizi così come su tanti altri temi propagandistici che non cambiano la vita dei cittadini che soffrono invece per mancanza di lavoro, né dei giovani che in Campania e nel Sud scappano all'Estero mentre le donne faticano a conciliare la vita lavorativa con quella familiare". "Un governo – ha concluso la vicepresidente della Camera – vittima delle proprie contraddizioni che sono il frutto di un patto tra forze politiche che hanno piattaforme programmatiche diverse se non opposte". All'incontro di oggi con la stampa erano presenti, tra gli altri, gli onorevoli Antonio Pentangelo, Enzo Fasano e Gigi Casciello, i consiglieri regionali Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala ed Ermanno Russo, nonché diversi consiglieri provinciale e amministratori locali del partito. (Ren)