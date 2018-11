Rifiuti: sindaco Casoria, diciamo No ad ecodistretto di De Magistris

- "Molti continuano a chiedermi dell'impianto previsto dal Comune di Napoli sul nostro territorio. Ho già allertato i nostri uffici, per i necessari pareri legali. Ci opporremo, se necessario, nelle sedi giudiziarie ed in quelle politiche", così Pasquale Fuccio, sindaco di Casoria a nome della intera Amministrazione, torna sulla delibera n. 516 avente come oggetto 'Approvazione dello studio di fattibilità redatto da Asia Napoli SPA per la realizzazione di un ecodistretto in via provinciale Casoria a San Pietro a Patierno' approvata dalla Giunta comunale di Napoli in data 15/11/2018. "Nessuno - ha detto - può giocare sulla pelle dei cittadini di Casoria. La delibera del Comune di Napoli è sbagliata nella forma e nella sostanza". (Ren)