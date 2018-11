Napoli: controllo straordinario interforze contro fenomeno rifiuti illegali (2)

- In particolare, a Quarto, è stato sequestrato un sito di stoccaggio abusivo di circa 5000 mq, dove sono stati rinvenuti rifiuti anche speciali e pericolosi (500 pneumatici, farmaci scaduti, alimenti in cattivo stato di conservazione, vestiti e materiale elettronico e elettrodomestici). Il titolare è stato sanzionato e denunciato per gestione illecita di rifiuti e scarico di sostanze pericolose nella fognatura. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di risalire ad un gommista di Giugliano in Campania che conferiva illegalmente gli pneumatici alla predetta discarica abusiva. Il titolare della rivendita di pneumatici è stato sanzionato e due dipendenti sono stati denunciati in quanto lavoravano irregolarmente. Sono in corso le indagini per risalire alla provenienza del materiale farmaceutico, in parte destinato (così come alcuni degli altri rifiuti rinvenuti) all’esportazione illecita verso paesi extracomunitari. (segue) (Ren)