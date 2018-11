Napoli: controllo straordinario interforze contro fenomeno rifiuti illegali (3)

- Nello stesso contesto è stato sequestrato un furgone pronto a sversare nella discarica oltre 10 mc di rifiuti speciali e due motocarri che trasportavano illecitamente rifiuti ferrosi; i conducenti sono stati sanzionati e deferiti all’Autorità Giudiziaria. A Pozzuoli e a Giugliano in Campania, un’autofficina meccanica e un’attività di vendita di pneumatici sono state sequestrate per scarico di sostanze pericolose nella pubblica fognatura e per gestione illecita di rifiuti. I proprietari sono stati denunciati per aver stoccato senza autorizzazione una gran quantità di rifiuti anche speciali e pericolosi (vernici, olio esausto, imballaggi residui di sostanze pericolose) e, relativamente alla prima azienda, anche per maltrattamento di animali appartenenti a specie protette, tenuti in precarie condizioni igienico sanitarie e in gabbie non idonee alla custodia. (Ren)