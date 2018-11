Napoli: Ronghi (Sud Protagonista), Congresso fondativo il 14 e 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Congresso di "Sud Protagonista", che si terra' a Napoli il 14 e 15 dicembre, sancira' la nostra partecipazione non solo alle Regionali e alle Comunali, ma anche alle Elezioni Europee. Per superare i mali del Sud, va rinnovata la rappresentanza parlamentare italiana in Europa per costruire l'Europa dell'identita' e dei popoli e seppellire definitivamente questa Europa delle finanze e dei burocrati, che danneggia particolarmente il Sud". E' quanto ha affermato il Segretario Federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, a conclusione della riunione del Coordinamento delle Regioni meridionali, tenuto, oggi, a Napoli. "I delegati della Calabria, della Puglia, dell'Abruzzo, del Lazio e della Campania si riuniranno il 14 dicembre per procedere alla costituzione del Movimento, che sara' integrato anche da altre Associazioni e Movimenti civici territoriali" - ha aggiunto Ronghi - che ha proseguito: "il 15 dicembre, alla Stazione Marittima, si procedera' alla approvazione del documento costituente e alla elezione degli Organismi. I temi fondamentali che saranno discussi si incentreranno sul lavoro, stabile e di qualita' , e sulla Macro Area del Mediterraneo, quale nuovo volano per lo sviluppo delle nostre imprese e del nostro territorio".(Ren)