Sanità: Regione organizza "Se(s)so mi diverto", spritz e preservativi per informare su malattie sessualmente trasmissibili

- "Se (S) So mi diverto". Si intitola così l’incontro organizzato dall’assessorato regionale alle politiche giovanili in occasione della giornata contro l'Hiv. L’appuntamento è per il 30 novembre, alle 21, presso il Centro di protagonismo giovanile CPG di Strada delle Cacce 36, a Mirafiori Sud. Durante la serata sarà offerto un aperitivo gratuito e saranno distribuiti gadget e preservativi. L’obiettivo è quello di informare i giovani su salute sessuale, malattie a trasmissione sessuale. (segue) (Rep)