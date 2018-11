Gragnano (Na): via libera a bonifica e messa in sicurezza del torrente Vernotico

- Via libera alla bonifica e alla messa in sicurezza del torrente Vernotico zona Forma nel Comune di Gragnano. Lo annuncia il presidente del consiglio comunale di Gragnano Aniello D'Auria a margine di un incontro coi responsabili degli Uffici Regionali del Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile. "Dopo l'ultimo sopralluogo che effettuato il 21 novembre scorso con il consigliere Francesco Scala ed un incontro con i responsabili degli Uffici competenti della Regione Campania – ha detto D'Auria –, è stato finalmente ed ufficialmente formalizzato l'atto, stanziamento incluso, che individua il Comune di Gragnano quale ente attuatore degli interventi di bonifica in località Forma che a seguito di diverse calamità costituisce un serio pericolo idrogeologico e ambientale per il nostro territorio". "Abbiamo letto che saremmo solo portatori di annunci ma i fatti continuano a smentire le polemiche: anche oggi mettiamo un ulteriore tassello all'attività di risanamento e riqualificazioni di una tra le valli più belle e prestigiose d'Italia attraverso una forte capacità di interlocuzione con tutti i livelli istituzionali a partire dalla Regione Campania con la quale, devo dire, anche grazie all'impegno del presidente del gruppo regionale di Forza Italia Armando Cesaro, abbiamo da tempo avviato una significativa interlocuzione sulle diverse emergenze della Valle dei Mulini, che riguardano anche il sistema fognario. Inoltre la progettazione della "Valla" è stata peraltro già finanziata con i fondi di rotazione".(Ren)