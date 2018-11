Napoli: convegno su sovranazionalità in Europa all’Università Parthenope

- Il convegno, patrocinato da Commissione europea, Parlamento europeo e Fondazione Castel Capuano, promosso dall'Università Parthenope si terrà domani, 30 novembre alle ore 9,30 a Palazzo Pacanowski, via Generale Parisi 13, Napoli. Il convegno, dal titolo ‘Sovranazionalità e tendenze sovraniste: quali prospettive per l'Unione Europea?’ metterà a confronto esperti provenienti da ogni parte d'Italia per discutere dei cambiamenti di scenario globale che stanno investendo anche l'Europa. L’Unione europea è oggi messa di fronte all’esigenza di ripensare il modello di integrazione, soprattutto al fine di arginare le sempre più pressanti istanze sovraniste che si manifestano non solo nel dibattito politico, ma anche sotto forma di scontro fra le Corti, tentativi di emulazione della Brexit, violazioni dei valori fondanti, protezionismo commerciale. Nel contempo, il cambiamento dello scenario globale impone che l’Unione si sforzi di acquisire un nuovo protagonismo rilanciando la politica comune di difesa, impegnandosi nuovamente nell’esportazione dei propri valori verso i Paesi terzi e assumendo la responsabilità diretta della gestione delle emergenze. Va, altresì, evidenziata l’urgenza di risposta alle rivendicazioni degli individui in termini di garanzia multilivello dei diritti, di maggiore trasparenza delle procedure legislative e di più ampio coinvolgimento nel processo decisionale.(Ren)