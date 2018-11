Napoli: controllo straordinario interforze contro fenomeno rifiuti illegali

- Operazione di controllo straordinario interforze del territorio dei comuni di Acerra, Arzano, Aversa, Brusciano, Castello di Cisterna, Giugliano, Pozzuoli, Quarto e Napoli. In campo 31 equipaggi, per un totale di 77 unità appartenenti al Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, Polizia di Stato, Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, Carabinieri Forestale, Gruppo Guardia di Finanza di Pozzuoli, Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, Polizia metropolitana, Polizie locali dei comuni interessati, nonché personale dell’Arpac. Sono state controllate 9 attività commerciali e imprenditoriali per lo più operanti nel settore dello stoccaggio di rifiuti ed un’area privata utilizzata come discarica. Tre i sequestri effettuati. Sono state controllate 39 persone (di cui 8 denunciate all’autorità giudiziaria, 10 sanzionate e 4 lavoratori irregolari) e 17 veicoli (di cui 3 sequestrati). Nel complesso sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 220.000 euro. (segue) (Ren)