Campania: De Pascale ha riunito il Comitato Regionale dei Volontari di Protezione Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito questa mattina il Comitato Regionale dei Volontari di Protezione Civile, convocato dal presidente, Carmine De Pascale, capogruppo regionale di "De Luca Presidente". "A seguito della mia nomina, come primo atto, ho voluto convocare i membri del Comitato, che rappresentano tutti i volontari della Protezione Civile della Regione, ho ritenuto opportuno, in questo primo incontro, tracciare le linee guida e gli obiettivi da perseguire nelle attività di volontariato sul territorio regionale, sottolineando,innanzitutto, l'importanza della figura del volontario, che costituisce una primaria risorsa degli enti locali e, proprio per questo, gli va riconosciuta l'importanza del ruolo. Da presidente di questo Comitato, intendo essere il punto di riferimento di tutto il sistema di volontariato regionale ed allo stesso tempo confido nella fattiva collaborazione di tutti per ottimizzare ed efficientare tutto il settore del volontariato campano. Credo fermamente nell'utilità del volontariato come partecipazione attiva dei cittadini ed è per questo che mi impegnerò per promuovere e potenziare questo settore", ha detto De Pascale.(Ren)