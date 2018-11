Sanità: Regione organizza "Se(s)so mi diverto", spritz e preservativi per informare su malattie sessualmente trasmissibili (2)

- Oltre all’assessora regionale ai Diritti, Monica Cerutti, che presenterà anche la pagina dedicata sul portale Piemonte Giovani, ci sarà Dottor Google, alias Ivano Dal Conte, responsabile dell'ambulatorio infezioni sessualmente trasmesse dell'ospedale Amedeo Di Savoia. Presente anche Fulvia Ranzani, referente dei Consultori familiari, Teresa De Villi, referente del progetto ‘Peer Education’ sulla sessualità del dipartimento di prevenzione dell'Asl che sarà accompagnata da Iolanda Vasco, referente della redazione giovanile "Peer to you" formata per rispondere a voce ed attraverso uno spazio web dedicato alle domande scritte dei giovani, sui diversi aspetti connessi alla sessualità. (Rep)