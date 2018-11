Napoli: dispositivo provvisorio di traffico in via Cinthia

- Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per taglio di alberature in via Cinthia nelle giornate di venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018, nel tratto di strada compreso tra la rotatoria di via Montagna Spaccata e l'intersezione con strada Cavone degli Sbirri, la chiusura, al transito pedonale e veicolare ad eccezione dei residenti e mezzi di soccorso ed in emergenza, della semicarreggiata in direzione Fuorigrotta, nelle giornate di venerdì 30 novembre nella fascia oraria10,00 alle ore 17,00 e nella giornata di sabato 1 dicembre 2018, nella fascia oraria 8,30 alle ore 17,00 .(Ren)