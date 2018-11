Boscoreale (Na): Borrelli (Verdi), Mamme Vulcaniche cacciate dalla propria sede

- "Abbiamo appreso con stupore lo sfratto delle "mamme vulcaniche " dalla sede di Boscoreale, sembrerebbe ad opera del sindaco Diplomatico. Una sede – hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli conduttore della Radiazza - che secondo l'associazione era stata data in comodato d'uso per realizzare una serie di iniziative sul territorio. Lo sfratto sarebbe stato eseguito senza alcuna comunicazione preventiva. Hanno messo un catenaccio e cambiato la serratura dell'ingresso, proprio come si fa verso gli abusivi quando occupano un immobile. Conosco questa associazione da molti anni. Queste donne tra mille difficoltà sono state un simbolo di riscatto per il sociale e per l'ambiente. Le Mamme Vulcaniche sono diventate note durante la battaglia contro la discarica di Terzigno fortemente voluta dall'allora capo della Protezione Civile Bertolaso. Noi Verdi le abbiamo sempre sostenute e apprezzate realizzando molti eventi con loro anche con Giobbe Covatta. In questi giorni stavano preparando una serie di attività in vista della Festa dell'Albero in programma a Boscoreale l'8 dicembre. Ci dicono che il patrimonio immobiliare del Comune è in vendita ed è chiaro che prima o poi l'associazione avrebbe dovuto lasciare la sede ma le mamme avevano anche ricevuto rassicurazioni sul fatto che la sede sarebbe rimasta a loro disposizione fino a eventuale vendita. Cacciare queste donne in questo modo appare davvero sbagliato e malvagio. Per questo chiediamo all'amministrazione comunale di chiarire questa vicenda e porvi rimedio casomai offrendo una nuova sede all'associazione o riaprendo l'attuale fino all'eventuale vendita. Di certo nei confronti delle Mamme Vulcaniche tutti gli abitanti della zona e l'intera Campania hanno un debito di riconoscenza per la loro storia, le loro battaglie e il loro coraggio".(Ren)