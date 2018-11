Sanità: Borrelli (Verdi), appalti sospetti indagato ex generale carabinieri

- "Chi lucra sulla pelle dei malati – ha detto il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli - non merita alcun rispetto. Gli ultimi casi che riguardano imprenditori, dirigenti medici e addirittura uomini delle forze armate ci fanno capire come il principale problema del nostro paese siano la corruzione e l'illegalità dilaganti. Adesso però chiediamo alla Magistratura di fare presto nell'emettere le sentenze per evitare un caso simile a quello dei "furbetti del cartellino" del Loreto Mare. Infatti dopo lo scandalo mediatico e gli arresti non sono stati nè condannati nè assolti. Nell'attesa del giudizio continuano a lavorare nella Sanità. Alcuni di loro attualmente si sono trasferiti proprio all'Ospedale del Mare. La cosa peggiore per chi è eventualmente corrotto nella pubblica amministrazione è di pensare di farla franca o peggio di non pagare per le proprie colpe a causa dei tempi lunghissimi della giustizia che troppo spesso portano alla prescrizione".(Ren)