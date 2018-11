Malattie rare: a Napoli convegno internazionale su atassia teleangectasia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca traslazionale, vale a dire la ricerca integrata nell'attività clinica, ha un valore straordinario per assicurare al malato cure di qualità orientate sul singolo individuo. Soprattutto nell'ambito delle malattie rare, la fusione tra ricerca e attività clinica è indispensabile per effettuare una diagnosi appropriata e precoce oltre che per intraprendere cure efficaci", ha aggiunto il presidente del congresso. Durante i lavori, tra i temi trattati, saranno illustrate le principali novità sui meccanismi che determinano la neurodegenerazione e le alterazioni del sistema immune, responsabili di infezioni talora gravi e dell'alta suscettibilità a sviluppare tumori, che rappresentano la principale causa di decesso insieme all'insufficienza respiratoria. E' prevista, inoltre, la presentazione di un programma di sorveglianza oncologica che sarà applicato in tutto il mondo. (Ren)