Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Nola si producono parti lavorate a macchina e si effettua la fabbricazione di lamiere metalliche e l’assemblaggio di pannelli con un elevato livello di integrazione ed automazione industriale. Il centro di Nola, infatti, è stato concepito sin dalla sua progettazione per realizzare aerostrutture con un elevato livello qualitativo e competitivo in termini di costi. L’impianto è una “computerized integrated manufacturing” con il controllo del processo produttivo in larga parte gestito da un unico sistema computerizzato i cui componenti sono altamente integrati fra loro. A Nola si eseguono fabbricazioni di componenti dei principali programmi aeronautici a livello mondiale quali: l’Eurofighter Typhoon, l’Airbus A380 (il gigante dei cieli). Nel 2016 Leonardo e Airbus hanno raggiunto a Tolosa l’intesa sulle condizioni commerciali per la realizzazione della fusoliera anteriore, sezione 14A, della nuova configurazione dell’Airbus A321. Da inizio 2018, Leonardo sta producendo, presso il sito produttivo di Nola, l’aerostruttura della nuova configurazione del velivolo bimotore a corridoio singolo in grado di portare 185 passeggeri nella tipica configurazione a due classi o fino a 220 persone nella versione economy. (segue) (Ren)