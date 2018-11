Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (14)

- Nel centro di Benevento, che occupa circa 160 addetti, sono svolte le attività relative alla produzione e realizzazione di fusioni in leghe leggere di alluminio e magnesio destinate a tutti i modelli di elicottero della produzione di Leonardo e ad altri utilizzi in cui vengono richiesti elevati livelli qualitativi sia del prodotto che dei processi. In particolare, le fusioni sono destinate a parti fondamentali delle trasmissioni degli elicotteri, settore nel quale Leonardo vanta una posizione di leadership progettuale e produttiva a livello internazionale. I vari componenti sono poi inviati a Cascina Costa (Lombardia) presso il Centro Trasmissioni per il trattamento e il montaggio finale. (Ren)